Florian Silbereisen: «Das Älterwerden hat auch Vorteile»

An Ostern wird nun aber erst mal die Folge «Das Traumschiff: Miami» ausgestrahlt. Ab dem 12. April können Fans die Episode bereits streamen, am Ostersonntag (20. April) läuft sie dann zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF. In dieser Folge steuern Kapitän Max Parger und seine Crew den Hafen von Miami an. An Bord befindet sich unter anderem die 18–jährige Nichte von Staff–Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth). Nach einem Streit mit ihrer Mutter Julia (Judith Williams) begleitet Lena (Mia Kasalo) ihren Onkel spontan in die USA, um dort ihren Vater Oliver (Sven Martinek) zu besuchen. Doch Lenas überraschender Besuch bringt ihn in Bedrängnis...