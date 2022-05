Florian Silbereisen: Das ist sein Favorit auf den «DSDS»-Sieg

Am Ende wird das Publikum mit seinem Voting über die Siegerin oder den Sieger entscheiden. Auf sie oder ihn wartet laut RTL ein Vertrag mit Universal Music sowie eine Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro. Neben Silbereisen sitzen Ilse DeLange (44), Toby Gad (54) und Gast-Juror Joachim Llambi (57) in der Jury. Moderiert wird das Finale von Marco Schreyl (48). Die 18. «DSDS»-Staffel gewann Jan-Marten Block (26).