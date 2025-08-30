Florian Silbereisen: «Es ist meine Quiz-Premiere am Samstagabend»

Welche Frage hätten Sie selbst als Kind der Maus gestellt?

Silbereisen: Ich hätte heutzutage viele Fragen an die Maus. Denn vieles, was wir in der Welt gerade so erleben, können wir uns ja alle nicht so richtig erklären. Aber in der «Maus–Show» geht es erfreulicherweise nicht um meine Fragen, da stellen die Kinder die Fragen. Und sie wollen diesmal beispielsweise wissen: Woher weiss der Hersteller, wie lange mein Quark haltbar ist? Können Stachelschweine miteinander kuscheln? Was würde die Erde ohne den Mond machen? Und so weiter. Es wird also sehr spannend.