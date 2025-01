Florian Silbereisen legt nach «Schlagerchampions» eine Show-Pause ein

Florian Silbereisen ist jetzt «erst mal weg»

«Ich bin unendlich dankbar für das, was ich in der letzten Zeit alles erleben durfte! Das fühlt sich immer noch an wie im Traum», berichtet er der «Bild»–Zeitung. «Aber nach den ‹Schlagerchampions› am Samstagabend bin ich dann erst mal weg! Das ist meine letzte grosse Eurovisionsshow bis zum Sommer.» Er wolle allen Zuschauerinnen und Zuschauern «eine Silbereisen–TV–Showpause» gönnen, wie er scherzt.