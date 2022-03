Florian Silbereisen sitzt wegen Corona-Infektion in Lappland fest

Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung bereits berichtet, dass sich der bayerische Künstler angesteckt und in Lappland in Quarantäne begeben musste. Weil die Dreharbeiten nicht an Bord eines Schiffes stattgefunden hätten, befindet sich Silbereisen nun in einem Hotel und nicht an Bord des Schiffes. Die Dreharbeiten sollen unterbrochen worden sein.