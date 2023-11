Florian Silbereisen trauert um Heinos Ehefrau Hannelore

Hannelore starb schon vor einer Woche

Die «Bild»–Zeitung hatte am Mittwochnachmittag (15. November) berichtet, dass Hannelore bereits am 8. November in ihrem Haus in Kitzbühel verstorben war. Laut Heinos Manager Helmut Werner (39) erlitt sie einen sogenannten plötzlichen Sekunden–Tod durch plötzlichen Herzstillstand. Ehemann Heino befand sich dem Bericht zufolge zu dem Zeitpunkt bei der Aufzeichnung einer TV–Show in Berlin. Dort erreichte ihn dann die schreckliche Nachricht. Das Paar war 44 Jahre lang verheiratet.