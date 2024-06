Florian Silbereisen und Anna Ermakova veröffentlichen Liebes-Duett

Weitere Gäste sind am kommenden Samstag unter anderem Melissa Naschenweng (33), Andy Borg (63), Rainhard Fendrich (69), Andrea Berg (58), DJ Ötzi (53), Howard Carpendale (78), Kerstin Ott (42), Ben Zucker (40), Marianne Rosenberg (69), voXXclub, Mickie Krause (53) und Alexandra Hofmann (50), wie Silbereisen kürzlich via Instagram verkündet hat. Das Schlager–Spektakel wird am 8. Juni ab 20:15 Uhr im Ersten übertragen, am Vortag gibt es eine Generalprobe, für die aktuell noch Tickets erhältlich sind.