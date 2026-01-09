Florian Silbereisen will Helene Fischer bei TV-Comeback überraschen

«Helene wird bei den ‹Schlagerchampions› wirklich zum allerersten Mal wieder eine grosse Bühne betreten. Sie wird vorher nicht in der Halle sein! Sie wird vorher nichts proben!», verriet Gastgeber Florian Silbereisen (44) der «Bild»–Zeitung. Diesmal sei alles völlig anders. «Ich werde Helene überraschen – und ich bin sehr gespannt, was passiert ...!», so der Moderator weiter.