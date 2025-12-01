Florian Silbereisen wünscht Thomas Gottschalk «ganz viel Kraft»

Thomas Gottschalk wurde in den letzten Monaten zweimal operiert, ohne dass die Öffentlichkeit es wusste. «Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv», sagte er der «Bild»–Zeitung. Heute noch muss er starke Schmerzmittel nehmen. «Opiate», erklärte seine Ehefrau dem Blatt zuvor. Gottschalk sei «witzig, frech, gut gelaunt» gewesen und zu Hause habe alles wie immer gewirkt. Bei der Bambi–Verleihung, bei der Gottschalk negativ auffiel, wurde demnach jedoch deutlich, wie stark die Medikamente ihn beeinflussen. «Ich war nicht darauf vorbereitet, dass mir jemals so etwas passieren könnte. Mit diesen Tabletten fühle ich mich, als würde ich mit meinem Kopf in einer Waschmaschine stecken», sagte Gottschalk.