Florian Thunemann übernimmt neue Hauptrolle bei «Alles was zählt»

Von 2002 bis 2006 studierte Thunemann Schauspiel an der Otto–Falckenberg–Schule in München. Er trat in etlichen Theaterproduktionen auf, unter anderem am Schauspielhaus Hannover, am Schauspiel Bonn und am Staatstheater Wiesbaden. Von 2011 bis 2014 war er in einigen Folgen der ZDF–Reihe «SOKO Leipzig» zu sehen, 2012 spielte er in der ZDF–Telenovela «Wege zum Glück – Spuren im Sand» mit. Auch im «Zürich–Krimi» und «Morden im Norden» wirkte er schon mit. Zudem ist der Schauspieler als Musiker aktiv.