Floryan macht Teilnehmerfeld für das deutsche ESC-Finale komplett

Mit «Scars», einer anrührenden Ballade über seine seelischen Narben, hat sich Sänger Floryan den letzten Startplatz für den deutschen ESC–Vorentscheid gesichert. Der 28–Jährige aus Künzelsau sicherte sich am Donnerstagabend in der Show «Ich will zum ESC! – Die Entscheidung» die meisten Voting–Stimmen. Damit tritt er am 16. Februar beim Vorentscheid «Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024» an. Dort wird der deutsche Starter für das diesjährige ESC–Finale im schwedischen Malmö ermittelt.