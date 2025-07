Flucht vor Trump: Ellen DeGeneres findet in England «alles besser»

«Wir kamen am Tag vor der Wahl hier an und wachten mit unzähligen Textnachrichten unserer Freunde mit weinenden Emojis auf», erzählte DeGeneres laut BBC am Sonntag bei einer Veranstaltung im englischen Cheltenham. «Ich dachte nur: ‹Er hat gewonnen.› Und wir sagten uns: ‹Wir bleiben hier.›»