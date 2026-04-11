Flug gebucht: Verona Pooth kehrt nach Dubai zurück

Rocco hatte sich zum Zeitpunkt der Eskalation im Nahen Osten in Dubai aufgehalten. Mit der Verschärfung der Lage in der Region und der damit einhergehenden Streichung zahlreicher Flüge sass der Teenager in der Metropole am Persischen Golf fest. Der 14–Jährige war dabei nicht auf sich allein gestellt: Louisa, die Freundin seines älteren Bruders Diego (22), sowie die Eltern eines Freundes kümmerten sich vor Ort um ihn. Doch als die Lage eskalierte, entschied Franjo Pooth, zu ihm zu reisen und ihn nach Deutschland zu begleiten. Nach dem Trip der beiden über mehrere Länder hinweg kamen sie Anfang März dort wieder an.