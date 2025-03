Flug ins All: Dann startet die Rakete mit Katy Perry an Bord

Für Katy Perry (40) geht es schon sehr bald ins All: Jeff Bezos' (61) Raumfahrtunternehmen Blue Origin hat den Termin verkündet, an dem die Sängerin abhebt. Der Mitteilung zufolge soll die «New Shepard»–Rakete am 14. April von der Launch Site One in West Texas starten. Das Startfenster öffne sich um 8:30 Uhr Ortszeit, heisst es weiter. In Deutschland ist zu dieser Zeit bereits Nachmittag.