Flughafen-Chaos: Cathy Hummels ohne Koffer in Los Angeles angekommen

Cathy Hummels: «Ich bin maximal pissed»

Denkste! Wenig später offenbart sie ihren mehr als 690.000 Followerinnen und Followern den aktuellen Stand in Sachen «Sorgen». «Ich bin jetzt erst mal angekommen und maximal pissed», sagt sie in den neuesten Storys in die Handykamera. «Die haben nämliche meinen Koffer verloren mit all meinen Kosmetikprodukten, mit allem, was ich brauche. Das heisst, ich muss jetzt erst mal shoppen gehen. Und ich bin eigentlich echt müde. Es ist jetzt schon halb sechs, aber ja, hilft ja nichts», macht sie ihrem Ärger Luft. In ihrem «Lieblingssupermarkt» shoppe sie erstmal ein paar Sachen, erklärt sie weiter.