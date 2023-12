Flughafen gesperrt: Ekaterina «Ekat» Leonova kann nicht zur Familie

«Ekat» verpasst auch die Hochzeit ihrer Schwester

Besonders bitter: Ihre Schwester heiratet am 23. Dezember, somit kann sie auch nicht an der Hochzeit teilnehmen. «Ich schaffe es einfach nicht, dort pünktlich zu sein», sagt Leonova in die Kamera, «ich habe alles versucht, aber wenn ich eine Verbindung nicht schaffe, bleibe ich irgendwo hängen». Ihre Eltern hätten Angst und würden sollen, dass sie nicht fliege. «Das Schicksal will, dass ich in Deutschland bleibe. Schade», so Leonova weiter.