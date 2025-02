Flugzeug-Drama: Influencerin Samantha Abdul geschockt in Toronto

An Bord befanden sich 76 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder. 18 Menschen wurden bei dem Unglück verletzt, wie unter anderem CNN berichtete. «OK – also hier ist grad eine Delta Maschine bei der Landung abgestürzt – es soll wohl nichts passiert sein, aber ob wir heute noch nach Tulum fliegen?», schrieb die deutsche Influencerin in ihrer Instagram–Story über die Situation vor Ort. Anschliessend zeigte sie sich noch in einem kurzen Clip beim Gang durch den Flughafen. Darin schilderte sie: «Wir wollten gerade los, die Gates sind alle geschlossen und dann sehen wir einfach, dass ein Flugzeug upsite–down ist.» Es sei einfach «so stark windig» in Toronto. Letztlich sei es ihr aber auch egal, ob ihre Maschine starten könne. «Hauptsache, den Menschen im Flieger ist nichts passiert.» Man müsse jetzt erstmal gucken, «dass die Passagiere da rausgeholt werden».