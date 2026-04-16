«Focker In-Law»: Ben Stiller und Robert De Niro stellen Trailer vor

Das veranlasste De Niro, zu Stiller auf die Bühne zu kommen und zu witzeln: «Sag das nicht. Das ist sehr respektlos.» Er fuhr fort: «Du hast einen sehr unvorteilhaften Vergleich angestellt, der mich gezwungen hat, meine Ehre zu verteidigen.» Die beiden lobten auch Ariana Grandes (32) Rolle im neuen Film. «Sie hat eine Oscar–Nominierung bekommen», sagte De Niro zu Stiller und fragte: «Wie viele davon hast du denn?».