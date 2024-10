«Folie à Deux»: Joaquin Phoenix' «Joker» vermasselt Kinostart

Ist die Zeit noch nicht reif für «Joker: Folie à Deux»?

Via Social Media machten unterdessen einige Fans ihren Ärger über die negative Mundpropaganda Luft. Ein User schwärmte über den Film: «Joker 2 ist wirklich ein so cleverer Film, der das Format der Charakterstudie des ersten Films in den zweiten Film überträgt, und zwar auf eine Art und Weise, die einen überraschenderweise am Ende umhauen wird. Ich bin erstaunt, dass er so schlecht aufgenommen wird, denn es ist ein sehr cleverer Film.» Ein weiterer Beitrag lautete: «Ich bin vielleicht einer von zehn Leuten, die ‹Joker 2› wirklich mochten. Erinnert euch an mich, wenn die Gesellschaft in zehn Jahren darauf zurückkommt und sagt, es sei ein Meisterwerk», so der User. «Die Welt war einfach noch nicht bereit dafür.»