Foo Fighters: Neues Album «Your Favorite Toy» erscheint im April

Auf der Leadsingle «Your Favorite Toy» präsentiert die Band um Dave Grohl (57) einen gewohnt rockigen Sound. Der Sänger und Gitarrist sagt selbst in einer Pressemitteilung des Labels Sony Music: «‹Your Favorite Toy› war wirklich der Schlüssel, der den Ton und die energetische Richtung des neuen Albums bestimmt hat.» Nach über einem Jahr voller Experimente hätten sie zu diesem Sound gefunden. Damals habe Grohl gleich gewusst, «dass wir diesem Weg folgen mussten. Es war die Zündschnur für das Pulverfass an Songs, die wir schliesslich für dieses Album aufgenommen haben. Es fühlt sich neu an.»