Foo Fighters: Viele Stars bei Tribute-Konzert für Taylor Hawkins

Fast drei Monate sind seit dem Tod von Taylor Hawkins (1972-2022), des Schlagzeugers der Foo Fighters, vergangen. Seine Bandkollegen haben in der vergangenen Woche zwei Konzerte zu seinen Ehren angekündigt, die am 3. September in London sowie am 27. September in Los Angeles stattfinden sollen. Zahlreiche bekannte Künstler werden in England mit auf der Bühne stehen, wie die Gruppe jetzt bekannt gegeben hat.