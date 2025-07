Food, Fashion, Feeling: Woher kommt der Hype um Butter?

Doch die Sehnsucht nach Einfachheit bewegt sich in einem Spannungsfeld. Ob bewusst oder nicht: Die Ästhetik rund um Butter fügt sich in ein grösseres Narrativ ein, das Sehnsucht nach «einfacheren Zeiten» und dem Vertrauten von Kindheit, Familie, Küche und Weiblichkeit à la «Tradwives» inszeniert. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher und politischer Unsicherheit funktioniert diese Rückbesinnung wie eine visuelle Komfortzone – mal unschuldig und nostalgisch, mal mit unterschwellig konservativem Einschlag.