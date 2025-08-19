«Food Noise»: Ist es normal, ständig ans Essen zu denken?

Doch es gibt auch Wege ohne Chemie. Um Muster zu erkennen, ist es ratsam, ein «Food Noise»–Tagebuch zu führen. So lernen Betroffene, wann die Gedanken auftauchen oder besonders exzessiv werden. Wie die Ernährungswissenschaftlerin Isabelle Mack gegenüber dem Deutschlandfunk sagt, geht es dabei meistens gar nicht ums Essen: «Es fehlt oft generell an Struktur im Alltag.» Ihre Empfehlung ist, eine vernünftige Mahlzeitenstruktur zu entwickeln, dem Körper ausreichend Energie zu geben und genug Regenerationszeit einzuplanen. Ein weiterer Tipp ist, sein Essen wöchentlich zu planen. Das kann Stress reduzieren, weil es die «Baustelle Essen» schliesst.