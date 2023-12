«Forbes» kürt Ursula von der Leyen zur mächtigsten Frau der Welt

Die mächtigste Frau der Welt kommt wieder aus Deutschland: Zum zweiten Mal in Folge führt Ursula von der Leyen (65) die «Forbes»–Liste der 100 einflussreichsten Frauen weltweit an. Die CDU–Politikerin, die seit 2019 das Amt als Präsidentin der Europäischen Kommission innehat, wird damit einmal mehr vor berühmten Persönlichkeiten wie US–Vizepräsidentin Kamala Harris (59) oder US–Popstar Taylor Swift (33) im Ranking «The World's Most Powerful Women» gelistet. «Forbes» wählte von der Leyen bereits 2022 zur mächtigsten Frau der Welt.