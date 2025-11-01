Forderung: Andrew soll in den USA zu Epstein aussagen

Die Vorwürfe gegen Andrew

Aufgrund seiner Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Epstein und Anschuldigungen von Virginia Giuffre (1983–2025) war Andrew in den vergangenen Wochen in den Schlagzeilen erneut äusserst präsent. Am Donnerstag wurde vom Palast bekanntgegeben, dass er sowohl seinen Prinzentitel als auch seinen Wohnsitz verliert. «Diese Massnahmen sind notwendig, obwohl er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weiterhin bestreitet», hiess es in einer offiziellen Stellungnahme. Zuvor hatte Andrew erklärt, seinen Herzogtitel nicht mehr zu führen, bereits seit 2019 nimmt er keine offiziellen Aufgaben für die britischen Royals mehr war.