Foreigner-Sänger Kelly Hansen zieht sich aus der Band zurück

«Eine der grössten Ehren meines Lebens»

Der 64–Jährige verkündete die Neuigkeit persönlich, als die Band am 20. Mai in der Show «The Voice» auftrat, wie unter anderem «People» berichtet. «Die Stimme von Foreigner zu sein, war eine der grössten Ehre meines Lebens», betonte Kelly Hansen. «Aber es ist Zeit, das Mikrofon weiterzugeben. Luis hat die Stimme, die Energie und die Seele, um diese Songs in die Zukunft zu tragen. Ich könnte nicht stolzer sein, ihm dies zu übergeben.»