Formel 1 bei RTL: Laura Papendick stösst fest zum Team

Damit setzt RTL auf altbekannte Gesichter. Formel–1–Fans erwartet wie gewohnt eine Begrüssung von Sportmoderator König. Mit Kai Ebel als Streckenreporter geht es in die Boxengasse, während Wasser und Danner die Rennen und Qualifyings/Sprints live kommentieren. Saisonauftakt ist am 2. März in Bahrain.