Formel-1-Familienausflug: Geri Halliwell unterstützt Christian Horner

Seine Ehefrau hatte sich bereits nach Bekanntwerden der Vorwürfe an seiner Seite gezeigt. Beim Grossen Preis von Bahrain im März wurden die beiden Hand in Hand und mit einem Lächeln im Fahrerlager abgelichtet. Im Juni heizte die britische Sängerin in einem Videoclip für das französische Luxuslabel Dior aber wieder Krisengerüchte an, da sie sich mit ihrem Mädchennamen vorstellte. Warum Geri Horner für den Clip den Namen Halliwell nutzte, blieb allerdings unklar.