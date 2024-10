Formel 1 in Austin: Leo Neugebauer zeichnet Max Verstappen aus

Neugebauer, der sich für seinen F1–Besuch ganz in Weiss mit schwarzem Cowboy–Hut zeigte, besuchte auch den deutschen Formal–1–Fahrer Nico Hülkenberg (37) bei dessen Team MoneyGram Haas in der Box. Aufnahmen davon teilte der Sportler in seinen eigenen Instagram–Storys. In einem der Videos lief Neugebauer hinter Hülkenberg und sprach in die Kamera: «Ein Mann, ein Mythos, eine Legende. Er hat es geschafft.» Damit spielte er auf das gute Ergebnis von Hülkenberg an, der im Qualifying einen starken sechsten Platz erreichte.