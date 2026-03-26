Formel 1 in München: Ausstellung zeigt Schumachers Silberpfeil

Auf rund 3.000 Quadratmetern führen mehrere Themenräume durch die Geschichte der Königsklasse des Motorsports. Projektionen, Rauminstallationen und interaktive Stationen machen die Entwicklung der Formel 1 erlebbar, ergänzt durch Original–Rennwagen. Zu sehen ist unter anderem der Mercedes W02. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Nico Rosberg legte Michael Schumacher 2011 in diesem Auto den Grundstein für die spätere Dominanz von Mercedes. Schumacher, siebenmaliger Weltmeister und bis heute der erfolgreichste deutsche Formel–1–Fahrer, beendete seine Karriere 2012. Seit seinem schweren Skiunfall im Dezember 2013 lebt er zurückgezogen, über seinen Gesundheitszustand dringt nur wenig an die Öffentlichkeit.