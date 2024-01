Formel 1 ist zurück bei RTL: Diese sieben Rennen werden übertragen

Wie der Sender mitteilt, handelt es sich dabei um den Ungarn–GP in Budapest am 21. Juni, das Kultrennen im belgischen Spa am 28. Juni, den Verstappen–Heim–Grand–Prix im niederländischen Zandvoort am 25. August sowie das Hochgeschwindigkeitsrennen in Monza (Italien) am 1. September. Ausserdem werden der Grosse Preis von Aserbaidschan in Baku am 15. September und das US–Glamour–Spektakel in Las Vegas am 24. November übertragen.