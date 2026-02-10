Formel-1-Pilot Kimi Antonelli in Unfall verwickelt

Antonellis Arbeitgeber Mercedes bestätigte den Unfall in einem Statement: «Wir können bestätigen, dass Kimi am Samstagabend in der Nähe seines Zuhauses in San Marino in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die Polizei war vor Ort, nachdem sie von Kimi verständigt worden war. Es war kein weiteres Fahrzeug beteiligt, und obwohl sein Auto beschädigt wurde, blieb Kimi vollkommen unverletzt.»