Formel-1-Star Charles Leclerc bestätigt private Hochzeit mit Videos

Formel–1–Star Charles Leclerc (28) hat am Samstag seine Partnerin Alexandra Saint Mleux geheiratet. Jetzt bestätigte der Rennfahrer die Neuigkeit offiziell auf Instagram und teilte erste Eindrücke der standesamtlichen Trauung.
Auf Instagram teilte der Monegasse vier Videos von der Zeremonie. Zu sehen sind er und seine frischgebackene Ehefrau im Standesamt, im Vintage–Ferrari vor der Kulisse Monacos, beim Posieren mit ihrem Hund und beim Bewundern ihrer Ringe.
Gerüchte bestätigt
Bereits am Wochenende hatten Gerüchte über die Hochzeit des Paares die Runde gemacht, nachdem eine Marketing–Managerin bei Ferrari, Leclercs Rennstall in der Formel 1, ein Video gepostet hatte, das den Rennfahrer vor dem Vintage–Ferrari zeigt. Einen Tag später schien Leclercs Partnerin die Hochzeit zu bestätigen, indem sie ihren Nachnamen auf Instagram zu «Leclerc» änderte.
Charles und Alexandra Leclerc sollen seit 2023 ein Paar sein, sie unterstützt ihn regelmässig bei Rennen. Im November 2025 machten die beiden ihre Verlobung bekannt.
Ob auch noch eine grosse Hochzeitsfeier stattfindet, ist noch nicht bekannt. Für Leclerc geht es diese Woche erstmal zurück in den Rennstall: Am 8. März startet die neue Saison mit dem Grossen Preis von Australien.