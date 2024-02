«Forrest Gump»-Star Gary Sinise trauert um seinen Sohn

Sinise erinnerte daran, dass sein Sohn «ein aussergewöhnlicher Schlagzeuger» gewesen sei. Er begleitete häufig seinen berühmten Vater, der auch in einer Band spielt. Der Verstorbene war Absolvent der University of Southern California und studierte neben seinem Schlagzeugspiel auch Songwriting und Komposition. Gary Sinise schrieb, dass sich sein Sohn zwischen 2018 und 2020 fünf verschiedenen Wirbelsäulenoperationen unterzogen habe und aufgrund der Auswirkungen der Krankheit auf seinen Körper von der Brust abwärts gelähmt gewesen sei. Trotz dieser Einschränkungen wirkte er noch an dem Album «Resurrection & Revival» mit. "In der Woche, in der das Album in Druck ging, verlor Mac seinen Kampf gegen den Krebs. Er starb am 5. Januar 2024 um 15:25 Uhr und wurde am 23. Januar beigesetzt."