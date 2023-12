«Forsthaus Rampensau»: Das steckt hinter der neuen Reality-Show

«Forsthaus Rampensau Germany» geht als neue Reality–TV–Show bei Joyn Plus+ an den Start (sieben Folgen ab 8. Dezember 2023). In Anlehnung an die Ausgabe aus Österreich werden Promi–Paarungen in ein Forsthaus in Kärnten ziehen und in Spielen gegeneinander antreten. Welche Kandidatinnen und Kandidaten sind dabei?