Fortsetzung im Kasten: Das ist über «Der Medicus 2» bisher bekannt

Regie, Drehbuch und Kinostart

Der zweite Teil nach dem Bestseller von Noah Gordon soll am 25. Dezember 2025 in den deutschen Kinos anlaufen. Die Fortsetzung startet somit auf den Tag genau zwölf Jahre nach seinem Vorgänger, der in Deutschland über 3,6 Millionen Kinobesucher zählte. «Der Medicus» kam am 25. Dezember 2013 ins Kino. Gut ein Jahr später lief im Ersten eine auf drei Stunden erweiterte Fassung als TV–Zweiteiler.