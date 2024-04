«Frag mich was Leichteres!»: So funktioniert die neue ARD-Quizshow

Die ARD wagt sich an ein neues Format. Am 8. April feiert die Quizshow «Frag mich was Leichteres!» Premiere. In der Sendung werden die Regeln einer klassischen Quizshow kurzerhand umgekehrt, denn es wird mit der schwersten Frage begonnen. 28 Folgen werden vorerst produziert, die montags bis freitags um 16:10 Uhr im Ersten laufen.