Fran Drescher bezaubert beim Wiener Opernball

Fran Drescher ist verliebt in Wien

Bevor Drescher in der «Lugner City»–Loge Platz nahm, schwärmte sie im Interview mit dem ORF über ihre Liebe zu Wien. «Ich freue mich sehr, hier zu sein», erklärte sie freudestrahlend. «Ich liebe diese Stadt so sehr», sagte die «Die Nanny»–Schauspielerin und betonte, dass sie dankbar für die Einladung sei. In Wien habe sie schon das Essen, die Kunst und die Musik geniessen können.