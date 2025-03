Fran Drescher setzt auf «Freundschaften mit Benefits»

2020 hatte Drescher gesagt, dass sie ihren speziellen Freund mit Vorzügen wegen ihres ausgebuchten Terminkalenders etwa zweimal im Monat sehe – und dass das «mehr als genug» sei für sie. Drescher berichtet in dem aktuellen Gespräch auch, dass sie genug andere Probleme hat: So beschäftigten sie zuletzt der Streik der Schauspieler in Hollywood, der Tod ihres Vaters im Jahr 2024 und die Brände in Los Angeles, die ihr Haus beschädigt haben.