Franca Lehfeldt macht Schluss: Christian Lindners Ehefrau kündigt Job

Franca Lehfeldt (34) sucht eine neue berufliche Herausforderung. Die Ehefrau von Finanzminister und FDP–Chef Christian Lindner (44) hängt im November ihren Job als Politik–Journalistin beim Nachrichtensender Welt an den Nagel. In Zukunft mache sie sich selbstständig, wie Lehfeldt auf ihrem Instagram–Account am Montag bekannt gibt. Demnach wolle sie in Zukunft eine Agentur für Kommunikation und Marketing gründen. Auch der Sender bestätigte das Ende der Zusammenarbeit.