Franca Lehfeldt und Christian Lindner: So war ihr Jahr 2025

Es gebe keine Aufteilung, sie hätten beide «dieselben Freiheiten und dieselben Aufgaben». Das sei «natürlich» eine ständige Herausforderung. «Wer behauptet, das geht einem leicht von der Hand, der erweckt den falschen Eindruck. Denn kleine Kinder sind nicht organisiert und planbar. Die leben. Und die haben ihre Bedürfnisse. Die Bedürfnisse ändern sich.» Vor allem bei sehr kleinen Kindern sei es nicht so einfach, die Bedürfnisse zu erkennen. «Natürlich ist das eine Herausforderung und ich würde nie anderen sagen ‹ist total easy›».