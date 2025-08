Francis Ford Coppola im Krankenhaus: Regie-Legende «geht es gut»

«Da Dada (wie mich meine Kinder nennen) geht es gut», betont Coppola in seinem Beitrag. Seinen Aufenthalt in Rom nutze er, um eine 30 Jahre zurückliegende Operation wegen Vorhofflimmerns medizinisch «auffrischen» zu lassen. Dabei habe er sich erneut in die Hände des «grossartigen» italienischen Arztes Andrea Natale begeben, der schon damals den Eingriff vorgenommen hatte. Coppola hatte vor seiner Behandlung noch einen Abstecher nach Kalabrien gemacht, um einer Vorführung seines umstrittenen neuen Films «Megalopolis» beizuwohnen. «Mir geht es gut», betont er abschliessend noch ein weiteres Mal in seinem Post.