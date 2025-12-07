Francis Ford Coppola versteigert Uhr für über zehn Millionen Dollar

Eine massgefertigte Uhr von Francis Ford Coppola (86) ist für 10,8 Millionen Dollar verkauft worden. Der Prototyp – den der Regisseur auch mitentworfen hatte – gehörte zu sieben Uhren, die bei der Auktion von Phillips in New York angeboten wurden. Laut US–Medienberichten wurde die Armbanduhr nach elf Minuten an einen anonymen Telefonbieter verkauft. Es soll der höchste Preis sein, der jemals für eine Uhr bei einer Auktion in den USA erzielt wurde, seit Phillips 2017 Paul Newmans (1925–2008) Rolex verkauft hatte.