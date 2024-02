Francis Fulton-Smith wünscht sich Job als Münchner «Tatort»-Kommissar

Jenny Elvers will Traurednerin werden

In Sören Bauers Buch, für das er 50 prominente Persönlichkeiten darüber befragt hat, was sie sich wirklich wünschen, kommt auch Terenzis Ex–Freundin Jenny Elvers (51) zu Wort. Auf ihrer Wunschliste steht ein Roadtrip mit ihrem Sohn, ein Aufenthalt in einem Schweigekloster und die Lizenz als Traurednerin: «Vielleicht kommt da ein bisschen mein alter Berufswunsch, Pfarrerin zu werden, durch ... oder es liegt daran, dass ich noch immer an die Liebe glaube.»