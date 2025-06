Francisco Medina: «AWZ»-Comeback als frischgebackener Zwillingspapa

«AWZ»–Comeback in einem Monat

Der frischgebackene Vater hat auch berufliche Neuigkeiten zu verkünden. Der Schauspieler feiert sein neuntes «Alles was zählt»–Comeback, wie RTL bekannt gab. So oft kehrte keine andere Figur laut Senderangaben wieder zur beliebten Serie zurück. Ab dem 21. Juli ist er demnach wieder in seiner Rolle als Maximilian von Altenburg zu sehen. «Maximilian ist eine Figur mit vielen Schichten – und solange es etwas gibt, das mich reizt, kehre ich gern in seine Welt zurück», zitiert ihn der Sender.