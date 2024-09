Frank Beckenbauer: Strasse an der Allianz Arena trägt bald seinen Namen

Eine gebührende Ehre für eine Fussball–Ikone: Nach Franz Beckenbauer, der Anfang dieses Jahres im Alter von 78 Jahren verstorben war, wird eine Strasse in München benannt. Doch nicht irgendeine beliebige Strasse wird bald den Namen des Kaisers tragen – es wird die Adresse der Allianz Arena sein. Ab dem 7. Januar 2025, also genau ein Jahr nach Beckenbauers Tod, trägt der FC Bayern seine Heimspiele künftig am Franz–Beckenbauer–Platz 5 aus.