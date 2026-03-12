Frank Elstner, Frankfurt-«Tatort» und Co.: Die Grimme-Preisträger 2026

Der langjährige Moderator und Fernsehmacher erhält für seine tragende Rolle in der deutschen Medienlandschaft und sein gesellschaftliches Engagement die «Besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul–Verbands». Hasanović und Foroutan dürfen sich derweil über einen Grimme–Preis für ihren ersten Einsatz als neues Frankfurter «Tatort»–Duo im Fall «Dunkelheit» freuen. Im Bereich «Fiktion» gehen weitere Auszeichnungen an die Serien «Die Affäre Cum–Ex» und «Tschappel» sowie an den Film «Die Nichte des Polizisten». «Unterwegs im Namen der Kaiserin» erhält laut einer Mitteilung den Spezial–Preis «für die zeitgemässe Dekonstruktion des Sisi–Hypes durch eine radikale Ästhetik».