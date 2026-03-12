Frank Elstner, Frankfurt-«Tatort» und Co.: Die Grimme-Preisträger 2026

Wenn am 24. April 2026 der 62. Grimme–Preis verliehen wird, werden wieder viele Stars aus der deutschen TV–Landschaft ins Theater Marl kommen. Mit dabei sein werden dann vermutlich auch Edin Hasanović (33) und Melika Foroutan (50) sowie die deutsche Fernsehikone Frank Elstner (83).
Der langjährige Moderator und Fernsehmacher erhält für seine tragende Rolle in der deutschen Medienlandschaft und sein gesellschaftliches Engagement die «Besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul–Verbands». Hasanović und Foroutan dürfen sich derweil über einen Grimme–Preis für ihren ersten Einsatz als neues Frankfurter «Tatort»–Duo im Fall «Dunkelheit» freuen. Im Bereich «Fiktion» gehen weitere Auszeichnungen an die Serien «Die Affäre Cum–Ex» und «Tschappel» sowie an den Film «Die Nichte des Polizisten». «Unterwegs im Namen der Kaiserin» erhält laut einer Mitteilung den Spezial–Preis «für die zeitgemässe Dekonstruktion des Sisi–Hypes durch eine radikale Ästhetik».
Die weiteren Grimme–Preise
Im Wettbewerb um die Kategorie «Unterhaltung» können sich drei Formate behaupten: «MaiThink X – Die Show», «Smypathisch – Die Show» und die Serie «Gerry Star». Golineh Atai (51) erhält im Bereich «Information & Kultur» den «Preis für die Besondere Journalistische Leistung» für «ihre ruhig erzählten und analytisch herausragenden Berichte aus der arabischen Welt». Mit weiteren Preisen werden «Das leere Grab», «Petra Kelly – Act Now!» und «Sudan: Ein Krankenhaus im Schatten des Krieges» ausgezeichnet. Erstmals geht für «Hass.Hetze.Hoffnung.» demnach auch in dieser Kategorie ein Preis an den Sender RTLzwei.
Bei «Kinder & Jugend»–Produktionen können sich «Grüsse vom Mars» und «Ellbogen» behaupten. Ein Grimme–Preis Spezial erhalten zudem die Protagonisten und die Idee der Doku «Der talentierte Mr. F». Die Studierendenjury zeichnet die Serie «Krank Berlin» aus. Die Animationsserie «Lenas Hof» bekommt den Publikumspreis der Marler Gruppe.
Linda Zervakis (50) moderiert in diesem Jahr die Preisverleihung. 3sat überträgt zeitversetzt ab 22:25 Uhr die Veranstaltung im TV.