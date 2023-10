Frank Plasberg kehrt mit Crime-Doku ins TV zurück

August Diehl ist mit dabei

Für die Doku wurden Ermittlungsakten, die über 30 Jahre vom Bundesamt für Verfassungsschutz unter Verschluss gehalten worden waren, und Protokolle der Vernehmungen von Karl Koch beim Bundeskriminalamt miteinbezogen. Schauspieler August Diehl (47), der in «23 – Nichts ist so wie es scheint» (1998) die Hauptrolle des Computerhackers spielte und damit sein Filmdebüt gab, zitiert in der Dokumentation Original–Aussagen Kochs.