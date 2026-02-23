Frank Thelen: Bei «Die Höhle der Löwen» ist «nichts gescriptet»

Welche Ihrer früheren Investments aus der Show verfolgen Sie heute noch mit besonderer Leidenschaft?

Thelen: Das sind einige. Aber natürlich bleiben Deals wie Yfood besonders im Gedächtnis. Damals ein sehr kleines Unternehmen, heute Hunderte Millionen Umsatz. Das macht mich stolz und zeigt, was möglich ist, wenn Gründer und Investoren gemeinsam konsequent arbeiten. Und das zeigt, dass die Sendung echt ist. Ich lese das immer wieder: «Die Sendung ist doch nicht echt. Die Löwen kennen die Pitches vorher, alles ist inszeniert.» Ich kann euch sagen: Das stimmt nicht. Bei «Die Höhle der Löwen» ist nichts gescriptet. Keine Vorab–Infos, keine einstudierten Fragen, keine Absprachen hinter der Kamera. Wir gehen ins Studio und wissen nicht, was uns erwartet. Da stehen echte Gründer vor uns, mit echten Ideen, echtem Risiko und oft ihrem gesamten Ersparten. Und wir reagieren in diesem Moment, mit Erfahrung, mit Bauchgefühl, mit Zahlenverständnis. Genau deshalb sind die Reaktionen manchmal hart, manchmal emotional, manchmal euphorisch.