Frank Thelen soll in die «Höhle der Löwen» zurückkehren

Erst das kleine Löwen–Comeback

Erst vor wenigen Wochen hatte er ein kleines Comeback in der VOX–Show (auch via RTL+) gegeben – als Gast im Rahmen einer Jubiläumsfolge. «Ich habe immer noch guten Kontakt zu einigen Löwen, mit Judith und Ralf sind Freundschaften entstanden. Ausserdem verdanke ich der Show unglaublich viel», erzählte er im September der Nachrichtenagentur spot on news. Thelen habe daher nicht lange nachdenken müssen, «als die Anfrage für die Jubiläumsfolge kam».